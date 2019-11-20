Bel fıtığında nüks, yani tekrar etme nedir? Daha önceden bel fıtığı olmuş birinin, yeniden bu şekilde bir durumu olması mümkün mü?

Bazı hastalıklar nüks edebiliyor. Bel fıtığı da tekrarlayabilecek olan hastalıklar arasında yer alıyor. Bel fıtığında nüks yaşam tarzı ile alakalı ve kişiden kişiye değişen bir durumdur. Fıtık ameliyatı olan ya da olmayan şahıslara göre, yeniden olup olmayacağı hususu değişir. Konservatif tedavi denen, yani ameliyatsız çözüm ile bel fıtığı geçmiş olan hastalarda yeniden bel fıtığının ortaya çıkması daha yüksek bir ihtimal olarak görülür. Bunun için dikkat edilmesi gereken husus, sadece ağır kaldırmamak değildir. "Bel sağlığı için 100 tavsiye"nin tamamına riayet edilmelidir. Ayrıca yaşanabilecek olağan durumlar da bel fıtığının tekrar etmesine neden olabilir.

Aynı Yerde Yeniden Bel Fıtığı Oluşumu

Bel fıtığının tekrar etmesi, her zaman aynı yerden olacak diye bir kural yoktur. Aynı tarafta ya da farklı tarafta görülmesi ihtimaller arasındadır. Diğer bir mesafede olan diskte bel fıtığının gelişmesi söz konusu olabilir. Zaman geçtikçe, bel fıtığının olduğu yerden fıtıklaşan diskin boşaltılması sonucu diğer dört diske yüklenmenin artması, fıtık gelişmesine neden olabilir. Böyle bir durumun gözlemlenmesi şaşırtıcı olmaz.

"Bel fıtığı tekrar eder mi?" sorusu önemli bir sorudur. Bunun yanında tekrar etme şüphesi ile doktora giden hastalarda, teşhis ve tedavi çok önemlidir. Atılacak her adım için profesyonel şekilde düşünmek, en iyi şekilde hareket etmek gerekir. İyi bir araştırmanın sonunda doğru teşhis konur ve en iyi sonuç alınacak şekilde müdahale edilir.

Bel Fıtığı Nüksünde Tedavi

Yaşanan bu durum karşısında doktorlar gerekli incelemeyi yapar. Hastanın bildirmiş olduğu nüks belirtileri dikkate alınarak, kontrast madde verildikten sonra yapılan manyetik rezonans yöntemi ile değerlendirme gerçekleşir. Bunun çok değerli olduğu bir gerçektir. Bazı hastalar için gerektiğinde düz röntgen uygulanması da söz konusu olacaktır. Bu durumda hastanın MR görüntüleri ve röntgen filmleri üzerinden tedavi seçenekleri belirlenecektir. Doktor önerileri, bel egzersizleri gibi tedavi yöntemlerine uyulursa, nüks etme riski en aza indirilmiş olur.

Nüks bel fıtığı oldukları düşünülen hastaların değerlendirilmesi çok önemlidir.

Çünkü atılacak her yanlış adım bir başka adımı davet eder.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan

Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahı

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