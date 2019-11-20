Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı
|20 Kasım 2019 11:56
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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
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