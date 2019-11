Çağdaş ve Evrensel Öğreti THE TEACHING OF YILDIZHAN'ı kaleme alan Doç.Dr.Ahmet Yıldızhan "Siyanür, sigara ve çok yemek aynı şeydir" dedi.

Son günlerde insanların siyanür kullanarak kendilerini ölüme götürmeleri üzerine Doç.Dr.Ahmet Yıldızhan "Öğreti"nin bu olaya bakışını şöyle özetledi:

"Çağdaş ve Evrensel Öğreti" (THE TEACHING OF YILDIZHAN)'a göre siyanür, sigara ve çok yemek aynı şeydir. Çünkü siyanür insanı kısa sürede öldürürken sigara ve çok yemek uzun vadede öldürmektedir. Bu gibi şeyler sonuçta "Homo Sapiens"i ölüme götürmektedir.

Öğretiler şu soruyu sormalı ve cevabını vermelidirler: Çok zayıf, kırılgan, acınası ve sevilesi bir varlık olan "Homo Sapiens"in kendine zarar verme özgürlüğü olmalı mıdır? Devlet vatandaşları olan "Homo Sapiensler"in kısa veya uzun vadede kendi kendini öldürmesine izin vermeli midir?

"Öğretiler" içerisinde "Evrensel Öğreti" (THE TEACHİNG OF YILDIZHAN) cevaben diyor ki: Devlet vatandaşlarını korumak zorundadır. Bunun için gereken her türlü tedbiri almak devletin görevidir. Ancak devlet bu işi yaparken yöntem olarak cebir ve şiddeti değil, eğitim yolunu tercih etmelidir.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan

Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahı

