Gün ortasında da doların düşüşü devam ediyor
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|20 Kasım 2019 12:01
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