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Kilolarından kurtulup evlilik yüzüğünü 15 yıl sonra yeniden taktı

Konya'da yaşayan Hacer Tırpan, fazla kiloları nedeniyle parmağına gelmeyen evlilik yüzüğünü, 6 ayda 25 kilogram vererek, 15 yıl sonra yeniden takmanın mutluluğunu yaşıyor- Hacer Tırpan: Her gün evde aynanın önünde duran yüzüğüme bakarak 'Seni bir gün mutlaka takacağım' diyordum. İnat ettim, azmettim"
 20 Kasım 2019 12:02
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Kilolarından kurtulup evlilik yüzüğünü 15 yıl sonra yeniden taktı

Konya'da 6 ayda 25 kilogram veren 44 yaşındaki Hacer Tırpan, önceden fazla kiloları nedeniyle parmağına gelmeyen evlilik yüzüğünü yeniden takmaktan mutluluk duyuyor.

Hacer Tırpan, dört çocuğundan ikincisinin dünyaya gelmesinin ardından 105 kiloya ulaştı. Kiloları nedeniyle günlük yaşantısında zorluk yaşayan Tırpan, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Eğitim ve Önleme Merkezine başvurdu.

Yaklaşık 6 aylık programla 25 kilogram veren Tırpan, kiloları nedeniyle parmağına gelmeyen evlilik yüzüğünü 15 yıl sonra yeniden takmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hacer Tırpan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 yıldır evli olduğunu söyledi.

Aldığı kilolar nedeniyle zor günler yaşadığı dile getiren Tırpan, "Fazla kilolarım yüzünden ellerimi kavuşturamıyor ve gözlerimi açamıyordum. Beni üzen şeylerden biri de evlilik yüzüğümü takamıyor olmamdı. Bir yerden başlamalıydım ama nereden başlayacağımı bilemiyordum." diye konuştu.

Tırpan, tavsiye üzerine obezite merkezine başvurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Merkeze başvurduktan sonra kendime 15 yıldır takamadığım yüzüğümü yeniden takabilme hedefi koydum. Her gün evde aynanın önünde duran yüzüğüme bakarak 'Seni bir gün mutlaka takacağım.' diyordum. İnat ettim, azmettim. 6 ayda 25 kilogram verdim. Hedefim de 65 kilograma kadar düşmek."

- Yüzüğü parmağından hiç çıkarmıyor

Sporla hayatının düzene girdiğini vurgulayan Tırpan, şunları kaydetti:

"Buradaki programlara başladığımda her gün 'Yüzük parmağıma olacak mı' diye deniyordum. Bir gün eve gittiğimde yüzüğü denedim ve parmağıma girdi. O kadar sevindim ki anlatamam. Koşarak buraya geldim ve doktorum başta olmak üzere herkese gösterdim. Çok anlamlı bir gündü ve o günden beri yüzüğümü parmağımdan hiç çıkarmıyorum."

- "En gayretli hastalarımızdan biriydi"

Obezite Eğitim ve Önleme Merkezi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Duygu İlke Yıldırım ise Tırpan'ın hedeflerini büyük çabayla gerçekleştirdiğini belirtti.

Yıldırım, obezite merkezinde uygulanan programlarla kilo veren Tırpan'ın hayalini gerçekleştirmesinden mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hacer Hanım'a uyguladığımız programlar sayesinde bu hedefini gerçekleştirdi. Kendisi en gayretli hastalarımızdan biriydi. İnsülin direncinin devreye girmesiyle kilo veremediği ve moralinin bozulduğu zamanlar oldu. Bunun önüne de akapunktur tedavisiyle geçtik. Hastamız şu anda 80 kilograma kadar düştü."
Anadolu Ajansı
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