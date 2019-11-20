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2 top dondurmaya 45 TL fiyatın parasını geri aldı

Adalet Bakanlığı personeli 2 top dondurmaya 45 TL isteyen işletmeciden parasını geri aldı
 20 Kasım 2019 12:27
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2 top dondurmaya 45 TL fiyatın parasını geri aldı

Adalet Bakanlığı personeli 2 top dondurmaya 45 TL isteyen işletmeciden parasını geri aldı.

Adalet Bakanlığı personeli vatandaş, İstanbul Fatih'de 2 top dondurmaya 45 TL ödedi. Ardından bu fahiş fiyatı kabul etmedi ve esnaftan, ödediği parayı geri istedi. Esnaf isteği geri çevirip, vatandaşın parasını iade etmedi.

Vatandaş da sırasıyla önce Zabıtaya, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet de bulundu. Fakat konunun Ticaret Odası ile ilgili olduğu bildirildi.

İstanbul Ticaret Odası'na yapılan başvuruda, vatandaş haklı bulunup, dondurmaya verilen 45 TL''nin iadesine karar verdi.

İşte Ticaret Odası'nın kararı
Memurlar.Net
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