1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da öğretmenler 3 bin balon uçurdu

Adana'da 24 Kasım Öğretmenler Haftası kapsamında öğretmenler, 3 bin balonu gökyüzüne bıraktı.
 20 Kasım 2019 12:33
Yazdır
Adana'da öğretmenler 3 bin balon uçurdu

Adana'da 24 Kasım Öğretmenler Haftası kapsamında öğretmenler, 3 bin balonu gökyüzüne bıraktı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte merkez 4 ilçeden yaklaşık 2 bin öğretmen, Merkez Park'ta bir araya geldi.

Vali Vekili Zafer Öz, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen ay itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerinde bir kararıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının yalnız bir günde değil 24 Kasım'ın olduğu hafta boyunca ve çeşitli sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle kutlanmasına karar verdiğini belirtti.

Öz, "Bu etkinlik biraz da burada amacına ulaşmış gibi görünüyor. Bu farkındalığı burada geniş bir katılımla inşallah yapmış olacağız. 24 Kasım Öğretmenler Haftası'nı bu etkinlik ile başlatmış olacağız." dedi.

Öğretmenlerin insana bilmediğini öğrettiğini ifade eden Öz, bu şekliyle yaptıkları işin çok büyük saygı gerektirdiğini belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da kentin tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından öğretmenler tarafından 3 bin balon uçuruldu. Öğretmenlerin aileleriyle katıldıkları etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Balonlar uçurulduktan sonra katılımcılar müzik öğretmenleri tarafından oluşan koronun çaldığı müzik eşliğinde eğlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ara tatil için 700 etkinlik planladı
19 Kasım 2019 13:37		 Mardin ve Şırnak'ta terör mağduru öğrencilerin telafi eğitimi başladı
18 Kasım 2019 10:10
İl Milli Eğitim Müdürü, bir günlüğüne okul müdürü oldu
14 Kasım 2019 19:20		 Müdürden 'secde' savunması: Kareografilerden esinlendik
14 Kasım 2019 14:14
İstanbul'da öğretmenler, deneyimlerini paylaşacak
07 Kasım 2019 00:03		 Eğitim için bir günde 8 bin kapı çaldılar
03 Kasım 2019 12:03
Şanlıurfa'da sınır bölgelerinde eğitim öğretim başladı
28 Ekim 2019 09:36		 'Altın bileziği' kollarına bu merkezde taktılar
27 Ekim 2019 14:18
O ilde öğrenciler okulda cep telefonu kullanamayacak
25 Ekim 2019 13:40		 Mahkeme kararına rağmen görevden alınmadı
25 Ekim 2019 10:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:34 - Patenci çocuğa, otobüs şoföründen tokatlı dayak13:30 - İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasında gözaltı sayısı 118 oldu13:27 - CHP'nin delege seçimi, karakolda bitti13:23 - Apple'ın açığını bulan Bursalı gence, belediyeden burs13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:16 - Tekirdağ'da bulundu...Türkiye'nin beş yıllık ihtiyacına karşılık geliyor13:11 - 'Ücretsiz taşınanlara çare bulunmazsa kamu ulaşım sektörü iflas eder'13:08 - MEB'in e-Okul sistemiyle veliye 'bildirim' dönemi13:05 - 'Dipsiz Göl, paha biçilemez doğal değer'13:02 - İslami değerlerle alay eden konsolosluk görevlilerine gözaltı
12:53 - Muğla'da 'sahte sağlık raporu' operasyonunda 34 gözaltı12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - Güleda cinayetinde ihmali olan kamu görevlilerine soruşturma12:42 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası12:37 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 79'uncu gününde12:34 - Trabzon'daki yangında dumandan etkilenen çocuk öldü12:33 - Adana'da öğretmenler 3 bin balon uçurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İyi Parti'den Erdoğan'a... 6 icracı bakanlık verirse fedakarlık yaparız
Üniversitede ilana çıktı, sadece alınacak kişinin ismini yazmadı
Kolluk personeline ilişkin 95 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Bakan'dan, 'Uzman çavuşlara kadro var mı?' sorusuna cevap
Sorumlu hemşire hakkında 10 suç duyurusu
'Oyumuz düşmüşse, hiçbir şey yokmuş gibi hareket edemeyiz'
Yargıtay yolu açtı ankesör hızlandı
Etik Kurul'dan 52 günde 6 defa sınavsız zabıta müdürü ataması yapan belediye başkanı hakkında karar!
45 bin araç sürücüsü testi geçemedi
Yaş 12 maaş 400 lira
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 5
Hilal Kaplan 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 4
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
n11.com'un boykot edilmesi 1
ankaragücü 2
asvel lyon-villeurbanne 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 1
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 3
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 3
SON İLANLAR
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Çalışma Bakanlığı, 1000 ASDEP almak için ilana çıktı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Orbel 5 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam