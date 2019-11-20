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İŞKUR: İşverenlerimiz diplomadan ziyade tecrübeye önem vermektedir

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İşverenlerimiz iş gücü piyasasında diplomadan ziyade pratik bilgiye, tecrübeye önem vermektedir." dedi.
 20 Kasım 2019 12:30
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İŞKUR: İşverenlerimiz diplomadan ziyade tecrübeye önem vermektedir

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İşverenlerimiz iş gücü piyasasında diplomadan ziyade pratik bilgiye, tecrübeye önem vermektedir." dedi.

İŞKUR'un ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "İşgücü Piyasasındaki Yeni Zorluklarla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar: İşgücü Piyasası Araştırmalarının Rolü" çalıştayı başladı.

Uzunkaya, Türkiye'nin 2003 yılından bu yana Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliğinin (WAPES) üyesi, 2015-2018 yılında da dönem başkanı olduğunu ifade etti.

İŞKUR olarak bölgesel ve küresel ölçekteki kuruluşlarla iş birliğini çok önemsediklerini belirten Uzunkaya, "WAPES'i çok önemsiyoruz. Başkanlığımız döneminde de 80 ülkenin üzerinde üyesi olan bu yapının tecrübe paylaşımına, kanıta dayalı politikaların oluşturulmasına, öğrenen ve öğreten ağ olmasında önceliğimizi hep vurguladık." diye konuştu.

- "WAPES'den daha fazla iş birliği bekliyoruz"

Uzunkaya, İŞKUR olarak 10 bin personeli ile Türkiye'nin 81 ilinde, 82 milyon ülke insanına hizmet verdiklerinin altını çizerek, "Yüzlerce ülkeden daha fazla nüfusa tekabül eden 3,5 milyonluk Suriyeli insanımıza yönelik yürütmekte olduğumuz faaliyetler, işimizin zorluğunu bu zorlukla mücadelede uluslararası iş birliğinin ve bilgi paylaşımının bizim için ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Birikim ve tecrübelerin paylaşımı konusunda WAPES'den daha fazla iş birliği beklediklerini vurgulayan Uzunkaya, iş gücü piyasasının mevcut zorluklarının yanı sıra yakın gelecekte ve bugünden de karşı karşıya kaldığı yeni zorlukların varlığına işaret etti.

- "Önemli olan iş gücü piyasasına girebilmek kadar işte kalabilmektir"

Cafer Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2007 yılından bu yana İŞKUR olarak iş gücü piyasasına yönelik talep araştırmalarımızda gerek ulusal, gerek yerel sektörel çalışmaları oluşturmada iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda programlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Yaptığımız araştırmalar göstermektedir ki, iş gücü piyasamızda imalat sektöründe karşılayamadığımız yüzde 33'lere varan iş gücü talebi söz konusu."

İş gücü piyasasının imalat sektöründe personele ihtiyaç duyduğunu ifade eden Uzunkaya, hizmet sektöründe iş gücünün arttırılması sonrasında hem personel sıkıntısının oluştuğuna hem de üretim düşüklüğü sorununun yaşandığına dikkati çekti.

Bu tespitler sonucunda TOBB ile Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi'ni (MEGİP) başlattıklarını belirten Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Önemli olan iş gücü piyasasına girebilmek kadar işte kalabilmektir. Üstün nitelik, beceri kazandırdığımız insanların iş gücü piyasasında kalma oranı yüksektir. Bizim bu programlarımıza katılanların işinde sebat oranı, bir yıllık süreçlerini değerlendirdiğimizde yüzde 65'lerin üzerindedir. Bu açıkça, iş gücü piyasasında birikimi, bilgisi, tecrübesi, çalışma iradesi olan kesimlere yönelik olarak büyük fırsatların varlığını ortaya koymaktadır."

"İşverenlerimiz iş gücü piyasasında diplomadan ziyade pratik bilgiye, tecrübeye önem vermektedir." diyen Uzunkaya, bu tecrübe ihtiyacının giderilmesi için istihdam kurumlarının aldığı sorumlulukların çok önemli olduğunu belirtti.

Çalıştay yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı
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