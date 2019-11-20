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Muğla'da 'sahte sağlık raporu' operasyonunda 34 gözaltı
Sahte sağlık kurulu raporlarıyla emekli olduğu ya da emeklilik işlemlerinin başlatılması için başvuruda bulunduğu öne sürülen 34 şüpheli "hakem hastanelere" sevk edildi
|20 Kasım 2019 12:53
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte sağlık raporu düzenledikleri iddia edilen 2'si doktor 7 kişi gözaltına alındı.
Fethiye Devlet Hastanesinden özür durumuna ilişkin "sahte sağlık kurulu raporu verildiği ve verilmesine aracılık edildiği" şikayetleri üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerinin 4 aylık takibi sonunda düzenlenen operasyonda aralarında 2 doktor ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Para karşılığı alınan sahte sağlık kurulu raporlarıyla emekli olduğu ya da emeklilik işlemlerinin başlatılması için başvuruda bulunduğu öne sürülen 34 şüphelinin ise "hakem hastanelere" sevk edildiği bildirildi.
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