İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasında gözaltı sayısı 118 oldu
|20 Kasım 2019 13:30
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İzmir merkezli 45 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen şüphelilere ilişkin dün Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan operasyon kapsamında 17 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 118'e yükseldi.
Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer zanlıların ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Bu arada emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 17'si adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında dün, aralarında 3 albay, 5 binbaşı ve 5 yüzbaşının da bulunduğu 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. 45 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 101 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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