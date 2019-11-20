En son Kiev'de görüldü...Yakalanmak üzere mi?
|20 Kasım 2019 13:55
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Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüldüğü ve yakalanmak üzere olduğu iddia edildi.
Çiftlik Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon lira vurgun yaparak ülkeyi terk eden dolandırıcı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüldüğü öne sürüldü. Türk gazetecilerce peşine düşülen Aydın, saklanmaya devam ediyor. Kiev'in işlek noktalarına Aydın'ın afişleri asıldı. Afişlerde Aydın'ı bulana 350 bin dolar ödül konduğu ifadesi de yer alıyor. İnterpol tarafından da dünya çapında aranan Aydın'ın Ukrayna'ya nasıl geldiği ise gizemini koruyor.
"Yakalanmak üzere"
Türkiye'de bir araştırma için Kiev'e gelen gazeteci Ziya Kara, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kara, "Operasyon başlıyor ve Mehmet Aydın bu akşam yakalanıyor. 24 saat içinde yakalanacak. Adresini tespit ettik bütün bilgileri elimizde. Her an operasyon başlayabilir" dedi.
Kara açıklamasının devamında, "Mehmet Aydın'a söylüyoruz gel Türk adaletine teslim ol. Biz seni bulduk yerini bulduk bütün saklandığın hücreleri bulduk. Pişman olduğunu söyle ve ben paraları geri ödeyeceğim de. Nerede olduğunu ve kaç adamın senin yanında olduğunu biliyoruz. Sevgililerin ve iş yerlerinin nerede olduğunu da bulduk. Seni 3 haftadır takip ettik. Geçmişte öldürülen bir istihbaratçının olayını araştırmak için gelmiştik. Çiftlik Bank'ın sahibine şans eseri rastladık. Türkiye gözün aydın mağdurlar sevinsin" şeklinde konuştu.
Çiftlik Bank'ın kurucusu 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Mart 2018'de Türkiye'den kaçmış ve en son Uruguay'da görülmüştü.
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