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Karamollaoğlu: İsrail'in zulmüne ses çıkarılmıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'de yıllardır haksız politikalara imza attığını belirterek, ABD, Rusya ve Çin tarafından da "İsrail'in zulmüne ses çıkarılmamasını" eleştirdi
 20 Kasım 2019 13:59
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Karamollaoğlu: İsrail'in zulmüne ses çıkarılmıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'de yıllardır haksız politikalara imza attığını belirterek, ABD, Rusya ve Çin tarafından da "İsrail'in zulmüne ses çıkarılmamasını" eleştirdi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi Eğitim Merkezi'nde, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında İsrail'in şiddet politikalarına tepki gösterdi.

İsrail'in menfaatleri uğruna tüm dünyanın gözü önünde Filistinlilere yıllardır zulmettiği söyleyen Karamollaoğlu, "Mazlumların haklarını arayamadığı, elde ettikleri hakları sonuna kadar kullanamadığı bir yerde adaletten söz edilemez." diye konuştu.

Karamollaoğlu, ABD, Rusya ve Çin gibi küresel güçler tarafından "İsrail'in zulmüne ses çıkarılmadığını" kaydederek, dünyada barış, huzur ve adaletin sağlanması bakımından İsrail'in haksız eylemlerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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