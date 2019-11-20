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Öğretmenlerin Alan Değişikliği atama takvimi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliği Atama Takvimi'ni yayımladı.
 20 Kasım 2019 15:10
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Öğretmenlerin Alan Değişikliği atama takvimi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 2019 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliği Atama Takvimi'ni yayımladı

2019 YILI ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA TAKVİMİ

Aşama

Yapılacak İş ve İşlemler

Tarih

Birinci Aşama (Ön Başvuru)

Adayların Ön Başvurularının Sistem Üzerinden Alınması

9-13 Aralık 2019

Yapılan Ön Başvuruların İncelenerek Eğitim Kurumu,

İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Sistem Üzerinden Onaylanması veya Reddedilmesi

İkinci Aşama (Tercih ve Atama)

Tercih Başvurularının Alınması ve Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Onaylanması

23-26 Aralık 2019

Atamalar

31 Aralık 2019

Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri

17 Ocak 2020- 3 Şubat 2020

Not: Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlerden 2020 Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Döneminde başvuruda bulunacaklar ile alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenin bu yer değişikliği işlemi nedeniyle il içerisinde aile birliği mazeretinin oluşması veya mazeret ilçesinin/yerinin değişmiş olması nedeniyle Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmen eşinin 2020 Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Döneminde ön başvuruda bulunacak olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla ayrılma- başlama tarihleri 2020 Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemine ait takvimin ön başvuru süresinden önceki bir tarih olabilecektir.
Memurlar.Net
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