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Bakan Ersoy: Yabancı yatırım için Bangladeş'e yardım yapacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Tarım, sanayi ve teknoloji alanında teknik iş birliği sayesinde tüm bu sektörlerde Bangladeş'e bilgi ve tecrübe aktarımında bulunacağız
 20 Kasım 2019 14:11
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Bakan Ersoy: Yabancı yatırım için Bangladeş'e yardım yapacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yabancı yatırım çekme konusunda Bangladeş'e mümkün olan her türlü yardımı yapacağız. Tarım, sanayi ve teknoloji alanında teknik iş birliği sayesinde tüm bu sektörlerde Bangladeş'e bilgi ve tecrübe aktarımında bulunacağız." dedi.

Bakan Ersoy, Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Bangladeş 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dört yıl aranın ardından yapılan toplantının ikili ticari ve ekonomik ilişkilere ivme kazandırmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

KEK toplantılarının her yıl düzenlemesi ve karşılıklı ziyaretlerin artırılması gerektiğine işaret eden Bakan Ersoy, "Ülkelerimiz arasında çok çeşitli fırsatlar olduğu açık. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimiz çok daha ileri seviyelere taşınmayı hak ediyor. Bu anlayışla, iki ülke arasında yeni iş birliği alanları tasarlamalı ve hayata geçirmeliyiz." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye'nin 2018'de 168 milyar dolar ihracat ve 223 milyar dolar tutarında ithalata ulaştığını aktardı.

İstikrar ve büyüme potansiyeli nedeniyle 2000'den bu yana Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye miktarının 133 milyar dolara çıktığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye bu dönemde sadece yabancı sermaye çeken değil, ihraç eden bir ülke konumuna da geldi. 2018 sonu itibariyle Türkiye'nin yurt dışındaki yabancı sermaye yatırımları 38 milyar dolara ulaştı. Paylaşacak çok şeyimiz olduğuna inanıyorum ve gelişim yolundaki deneyimlerimizi Bangladeş ile paylaşmaktan memnuniyet duyacağımı bildirmek istiyorum. Türkiye coğrafi uzaklığa rağmen Asya-Pasifik Bölgesine ilgisini son yıllarda önemli ölçüde artırdı. Şu an Güney Kore, Malezya, Singapur ile yürürlükte olan bir Serbest Ticaret Anlaşmamız var. Japonya, Endonezya, Pakistan ve Tayland ile de müzakerelerimiz devam ediyor."

Bangladeş'in Güney Asya Bölgesinde farklı bir yeri olduğunu belirten Ersoy, bu ülkede kişi başına düşen gelirin 2018'de 1650 dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin potansiyelin çok altında olduğunu, 2018'de ticaret hacminin 858 milyon dolar gerçekleştiğini belirten Ersoy, bunun 373 milyon dolarının ihracat, 485 milyon dolarının ise ithalat olduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy, KEK toplantılarının iki ülke arasındaki potansiyeli ortaya çıkaracak şekilde planlaması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yapılması gereken ilk iş, ikili ticaretimize çok boyutlu bir yapı kazandırmak ve bu vesileyle hacmini artırmak olmalı. Bu amaçla ticaret ve yatırım heyetlerinin organizasyonu ve fuarlara katılım sağlanması önem arz ediyor. Bu noktada 2011'de kurulan Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nin etkin kullanılması çok önemli. Konsey sayesinde iş adamlarımız arasındaki teması artırmak istiyoruz. İki ülke arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasını imzalayarak yurt dışı yatırım konusunda da ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. Yabancı yatırım çekme konusunda Bangladeş'e mümkün olan her türlü yardımı yapacağız. Tarım, sanayi ve teknoloji alanında teknik iş birliği sayesinde tüm bu sektörlerde Bangladeş'e bilgi ve tecrübe aktarımında bulunacağız."

- "Türkiye dünyaya örnek bir ülke"

Bangladeş Maliye Bakanı Mustafa Kamal ise ticaret ve ekonomi politikalarından etkilendiği Türkiye'nin dünyaya iyi bir örnek olduğunu ifade etti.

"Türkiye ve Bangladeş laik ve kökten dinciliğe karşı savaş veren ülkelerdir. İki ülke de özgürlükleri için pek çok fedakarlık yapmıştır. Benzer pek çok yönleri ile iki ülke, ilişkilerini geliştirmeye devam edecektir. " ifadesini kullanan Kamal, Bangladeş'in yakın tarihine ilişkin bilgi aktardı.

Bangladeş'in son iki yılda yüzde 8 büyüme oranını yakaladığına dikkati çeken Kamal, "Bangladeş ekonomisi, dünyanın 30'uncu büyük ekonomisidir. 2024'te 29'uncu, 2028'de ise 27'inci büyük ekonomi olacaktır." dedi.
Anadolu Ajansı
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