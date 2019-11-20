İstanbul'da asayiş olayları azaldı

İstanbul Valiliği, yılın ilk 10 ayında asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, kentte asayiş olaylarında düşüş yaşandığını açıkladı. Emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında meydana gelen asayiş olaylarının ilk 10 ayılık bilançosunu açıklayan valilik, "İstanbul'da 2019 yılının ilk 10 ayında 2018'in aynı dönemine göre jandarma sorumluluk bölgesinde huzur ve asayiş yönünden önemli başarılar elde edildi. Özveri ve gayretle görev yapan jandarma teşkilatımızın çalışanlarını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 2018'de 16 bin 927 vaka sayısına ulaşan evden hırsızlık olayı 2019 yılında 12 bin 144'e düştü. İş yerinden hırsızlık 2018 yılında 7 bin 559 iken, 2019 yılında 6 bin 218 olarak yüzde 18 azalma gösterdi. Araçtan hırsızlık 2018'de 16 bin 251 iken, 2019 yılında 11 bin 107 olarak gerçekleşti ve yüzde 32 azalma gösterdi. Kapkaç olayı 2018 yılında bin 291 iken, 2019'da bin 74'e düşerek, yüzde 17 oranında azaldı. Narkotik olayları ise 2018 yılında 35 bin 65 iken, 2019'da 26 bin 734 olarak gerçekleşerek, yüzde 24 azaldı.

Yankesicilik sıfıra düştü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında ise evden hırsızlık olayı 2018'de 131 iken, 2019'da 111'e

düşerek yüzde 15 azaldı. İş yerinden hırsızlık 2018 yılında 138 iken, 2019'da 66'ya düşerek yüzde 52 azalma oldu. Araçtan hırsızlık 2018'de 71 iken, 2019'da 24'e düşerek yüzde 66 azalma gösterdi. Araç hırsızlık olayı 2018 yılında 30 iken, 2019 yılında 20'ye düşerek yüzde 15 azalma gösterdi. Dolandırıcılık olayları 2018'de 27 iken, 2019 yılında 23'e düştü. Böylelikle dolandırıcılık yüzde 15 azalma gösterdi. Gasp olayı 2018'de 16 iken, 2019'da 10 olarak yüzde 38 azalma gösterdi. Yankesicilik olaylarının önlenmesinde ise yüzde 100 başarı sağlandı.