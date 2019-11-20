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Vergi rekortmenleri listesine 'finans sektörü' damga vurdu

Türkiye'nin kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde finans şirketlerine tahakkuk ettirilen vergi tutarı 21,4 milyar lira oldu. 27 finansal kuruluşun yer aldığı listede, tahakkuk ettirilen vergi tutarını yüzde 243,2 artıran Merkez Bankası zirvedeki yerini korudu
 20 Kasım 2019 14:31
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Vergi rekortmenleri listesine 'finans sektörü' damga vurdu

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde, finans sektöründen 27 şirket yer alırken, söz konusu firmalara toplamda 21 milyar 422 milyon lira vergi tahakkuk ettirildi.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2018 için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 27 kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi. Listede kurumsal bilgileri açıklananlar arasında finans sektöründe faaliyet gösteren 27 şirket yer aldı. Rekortmenlere tahakkuk ettirilen vergi tutarı toplam 21 milyar 422 milyon lira oldu.

Söz konusu şirketler içinde bankacılık, sigortacılık ve emeklilik faaliyetlerinde bulunan özel ve kamu firmaları yer aldı.

- Merkez Bankasına tahakkuk ettirilen vergi 10 milyar lirayı aştı

Rekortmenler listesinin ilk üç sırası 2017'de olduğu gibi 2018'de de değişmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) listenin ilk sırasında yer alırken, Merkez Bankasını sırasıyla Ziraat Bankası ve Garanti Bankası izledi.

Merkez Bankasına tahakkuk ettirilen vergi 10 milyar 611 milyon lira oldu. TCMB'yi, 2 milyar 440 milyon lira ile Ziraat Bankası ve 1 milyar 585 milyon lira ile Garanti Bankası izledi.

- Listeye 5 yeni şirket girdi

Rekortmenler listesine bu dönemde 5 yeni şirket dahil olurken, 8 firma ise liste dışı kaldı. Listeye Yapı Kredi Finansal Kiralama 56, Ziraat Katılım 59, Borsa İstanbul 68, Vakıf Katılım 71 ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 83'üncü sıradan giriş yaptı.

Halkbank, 2017'de listenin 8'inci sırasında yer alırken, 2018 listesinde kendisine yer bulamadı. Aynı dönemde 22'nci sıradaki DenizBank, 66'ncı sıradaki Albaraka Türk, 75'inci sıradaki Mapfre Sigorta, 79'uncu sıradaki Citibank, 82'nci sıradaki Anadolubank, 85'inci sıradaki Odea Bank ve 89'uncu sıradaki Aktif Yatırım Bankası liste dışı kaldı.

- Akbank 17 sıra geriledi

Listede yer değiştiren firmalar da oldu. Rekortmen ilk üç sıra dışında sadece QNB Finansbank 13'üncü sıradaki yerini korudu.

2017'de 4'üncü sırada yer alan Akbank, 17 sıra düşerek 21'inci sıraya geriledi. Aynı dönemde VakıfBank bir basamak gerileyerek 8'inci sıraya indi. Yapı Kredi, ING, TEB, TSKB'nin yanı sıra Allianz Sigorta, Sompo Japan Sigorta ve Ziraat Sigorta listede düşüş yaşayan diğer firmalar oldu.

- Türkiye Finans 26 sıra yükseldi

Listede 8 şirket üst sıralara çıktı. Türkiye Finans Katılım Bankası 26 basamak yükselişle listenin 50'nci sırasında yer aldı.

Takasbank aynı dönemde 20 sıra yükselerek 45'inci, Kuveyt Türk 10 basamak çıkarak 14'üncü sıraya ulaştı. Aynı dönemde İş Bankası bir basamak yükselişle 4'üncü sırada kendisine yer buldu.

Listede üst sıralara çıkan diğer şirketler İller Bankası, Ziraat Hayat ve Emeklilik, Garanti Emeklilik ve Hayat ile Halk Hayat ve Emeklilik şeklinde sıralandı.

Tahakkuk ettirilen vergi artışında Merkez Bankasını yüzde 127,1 ile Kuveyt Türk, yüzde 112 ile Türkiye Finans ve yüzde 53,4 ile Garanti Emeklilik takip etti.

Tahakkuk ettirilen vergide en fazla düşüş ise yüzde 81,3 ile Akbank'ta görüldü. 2017'de 1 milyar 433 milyon lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen Akbank'a, 2018'de 267,4 milyon lira vergi tahakkuk ettirildi.

Vergi düşüşünün en çok olduğu diğer şirketler yüzde 43,6 ile TEB, yüzde 39 ile Allianz Sigorta ve yüzde 23,9 ile Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

27 finans şirket ve 2018 için tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi tutarları şöyle:

SIRA NO

KURUMUN UNVANI

TAHAKKUK EDEN VERGİ

1

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

10.610.547.065

2

ZİRAAT BANKASI

2.439.822.267

3

GARANTİ BANKASI

1.584.998.627

4

İŞ BANKASI

1.301.239.301

8

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

940.253.160

9

YAPI KREDİ

754.005.587

13

QNB FİNANSBANK A.Ş.

620.744.059

14

KUVEYT TÜRK KATILIM

453.730.945

16

İLLER BANKASI

382.051.999

21

AKBANK

267.367.434

23

ING BANK

216.195.292

31

TÜRK EKONOMİ BANKASI

173.818.366

32

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK

159.592.280

33

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI

149.417.838

45

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI

134.403.450

47

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT

132.660.646

50

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

128.831.098

56

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA

117.696.342

59

ZİRAAT KATILIM

113.610.623

60

ALLİANZ SİGORTA

112.058.675

68

BORSA İSTANBUL

106.800.761

71

VAKIF KATILIM

99.672.088

75

SOMPO JAPAN SİGORTA

93.861.576

82

ZİRAAT SİGORTA

86.607.964

83

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI

85.310.494

89

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK

80.959.851

93

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK

75.635.378
Anadolu Ajansı
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