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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından TÜVASAŞ'a teşvik ve muafiyet desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye Vagon Sanayi AŞ'ye (TÜVASAŞ) Ar-Ge konusunda teşvik ve muafiyet sağlayan "Ar-Ge Merkezi Belgesi" verildi
 20 Kasım 2019 14:39
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından TÜVASAŞ'a teşvik ve muafiyet desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye Vagon Sanayi AŞ'ye (TÜVASAŞ) Ar-Ge konusunda teşvik ve muafiyet sağlayan "Ar-Ge Merkezi Belgesi" verildi.

TÜVASAŞ'tan yapılan açıklamada, Bakan Mustafa Varank tarafından kuruma takdim edilen belge sayesinde TÜVASAŞ'ın Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşmasının sağlanacağı kaydedildi.

Kuruma sağlanan teşvik ve muafiyetle TÜVASAŞ'ın üretim ve kalitesinde artışların yaşanacağının aktarıldığı açıklamada, "Bu belgeyle TÜVASAŞ, teknolojik bilgi üretmesine, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapmasına, ürün kalitesi ve standardının yükseltmesine, verimliliğini artırmasına, üretim maliyetlerinin düşürülmesine, teknolojik bilginin ticarileştirilmesine, rekabet öncesi iş birliklerinin geliştirilmesine, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlarla Ar-Ge niteliğinde yenilik ve yerlilik çerçevesinde düşünebilen personel ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını destekleyerek rekabetçi teşvik gücüne sahip olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜVASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, sağlanan destekle şirketin, sektöründe Ar-Ge üssü olacağını belirterek, bu sürecin yönetiminde büyük rolü olan TÜVASAŞ Yeni Projeler Birimine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı
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