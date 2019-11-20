İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı'nda görev değişikliği
|20 Kasım 2019 14:47
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İBB'nin 18 kişilik ekipten oluşan, İç Denetim Birimi Başkanlığı el değiştirdi. İBB'de 24 yıldır görev yapan ve son 10 yılında Denetim Birimi Başkanı olan Çakıroğlu, başkanlık görevinden alındı. Çakıroğlu aynı birimde denetçi olarak göreve devam edecek.
İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı'na, İTÜ'de iç denetçi olarak görev yapan Halim İpek atandı. 'Önemli Bir Sorun: Kara Para ve Kara Paranın Aklanması' adıyla yayımlanmış bir kitabı ve kara para, kara paranın aklanması konularında da dergilerde yayımlanmış yazıları bulunan İpek, görevi makamda düzenlenen bir törenle Çakıroğlu'ndan devraldı.
Halim İpek kimdir?
Halim İpek, 1968 Çorum doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren İpek, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 1992 Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 8 Ekim 1995 tarihinde vergi müfettişliğine atandı. 2007'de vergi müfettişliğinden ayrıldı, İTÜ'ye iç denetçi oldu.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatı, Bağımsız Denetçi Ruhsatı ve Kamu İç Denetçi Sertifika sahibi olan İpek'in, vergi konularında da yayımlanmış yazıları bulunmakta.
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