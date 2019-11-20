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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü, kazada yaralandı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı
|20 Kasım 2019 14:59
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Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Afyonkarahisar- Şuhut karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Kulak'ın (50) kullandığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait 03 UV 052 plakalı otomobil, Yaşar Özpınar (47) yönetimindeki 07 JH 839 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Veli Kulak ile aynı araçta bulunan Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin (45), kurum çalışanlarından Abdullah Koçyiğit (33) ve Sabri Gedikkaya (47) hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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