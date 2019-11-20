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EBRD, obilet.com'a yatırım yaptı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin en hızlı büyüyen online bilet satış platformlarından obilet.com'u yatırım portföyüne ekledi.
 20 Kasım 2019 15:05
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EBRD, obilet.com'a yatırım yaptı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), kullanıcıların otobüs bileti ve uçak bileti satın almalarını sağlayan online bilet satış platformu obilet.com'a yatırımda bulunuyor! Avrupa ülkelerinde yerel büyümeyi desteklemek amacıyla binlerce projeye finansman sağlayan EBRD, Türkiye'deki proje ve şirketlere bu güne kadar 11 milyar dolarlık yatırımda bulundu. EBRD'den gelen yatırıma ek olarak obilet.com'un yatırımcıları arasında yer alan Earlybird Venture Capital de yeni yatırım turuna katılacak.

Ulaştırma sektörünün öncü girişimi olan obilet.com'un kurucu CEO'su Yiğit Gürocak, EBRD ve Earlybird Venture Capital'den gelen yeni yatırımların katkısıyla, 2020 yılında ekiplerini büyüterek taşımacılık sektörünün farklı alanlarında da hizmet vermeyi hedeflediklerini açıkladı.

400 milyon kullanıcıya ulaşan şirketin 2020 hedefi: 15 milyon bilet!

Kullanıcılara herhangi bir ek ücret talep etmeden otobüs ve uçak biletlerini karşılaştırma, satın alma ve iptal etme imkanı sunan obilet.com, 2012 yılında iki üniversiteli girişimci Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak tarafından kuruldu. Geride kalan 7 seneyi özetleyen CEO Yiğit Gürocak, "obilet.com, kurulduğu günden bu yana ciddi bir ivme ile büyüyerek toplam 400 milyon ziyaretçiye ulaştı ve bugün Türkiye'nin en çok ziyaret edilen seyahat siteleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

İki genç girişimcinin hayali olarak kurulan obilet.com 160 kişilik ekibiyle yaklaşık 15 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan Türk seyahat sektöründe büyümeye devam etmesi bekleniyor. Yiğit Gürocak, her yıl internet üzerinden 200 milyon biletin satıldığı Türkiye'de, obilet.com ve obilet mobil uygulamaları üzerinden 2020 yılında 15 milyon bilet satmayı hedeflediklerini açıkladı.

obilet.com'a Son 5 Yılda 4. Yatırım!

Startups Watch verilerine göre 2018 yılının 2. çeyreğinde de yurt dışından en çok yatırım alan Türk şirketi olarak dikkatleri üzerine çeken obilet.com, son yatırım turuna EBRD'nin de eklenmesi ile 5 yıl içinde 4. yatırımını alarak Türkiye'deki teknoloji ve seyahat sektörlerine öncülük etmeye devam ediyor.

2015 yılında Mastercard tarafından "Avrupa'nın En İyi Seyahat Uygulaması" seçilen obilet.com, 2017 yılında "Deloitte Technology Fast 50" programında,% 1,041'lik büyüme oranı ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen 8. teknoloji şirketi oldu. Son olarak, 2019 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen araştırmaya göre ise Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer aldı.
Memurlar.Net
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