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'Askerimize olan selamımızla çok büyük bir güç ve moral kazandık'

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Ne askerimizin bölgeyi teröristlerden temizlemesine ne de sporcularımızın başarısına giden yolda hiçbir gücün, hiçbir ulusun durduramayacağını, engelleyemeyeceğini de tüm dünyaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde ispat ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de bir ve beraber olarak yarınlara daha güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceğiz
 20 Kasım 2019 15:14
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'Askerimize olan selamımızla çok büyük bir güç ve moral kazandık'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında milli sporcuların selam vererek askerlere olan desteğinin, büyük bir güç ve moral kazandırdığını söyledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ticaret Borsası Hizmet Binası ve Zahireciler Sitesi'nin temel atma töreninde konuşan Kasapoğlu, eşsiz bir coğrafya olarak nitelendirdiği Çanakkale ve Biga'nın her zaman zihninde ve gündeminde olduğu belirtti.

Türkiye'nin son 17 yılda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 17 yılda ülkemizin sanayiden tarıma, sağlığa, ekonomiden spora kadar her alanda geldiği nokta hepimizin malumu. İnşallah hem sahada hem de masada kazanan ülke olma konumumuzu ve bu şanlı bayrağı ilelebet dalgalandırmak için tıpkı bugüne kadar olduğu gibi yarının yöneticileri olan gençlerimizi de yarınlara daha güçlü ve donanımlı hazırlamak için tüm imkanları seferber edeceğiz." dedi.

Ülke genelinde sporla ilgili çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, gerek futbolda milli takımın gerekse diğer branşlarda sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını dile getirdi.

Çanakkale ve Biga'dan da nice şampiyonlar çıkacağına inandığını anlatan Kasapoğlu, tesisleşmeyle bunu başarmalarının mümkün olduğunu ifade etti.

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde sporcularımızın askerlerimize olan desteğini, o nazif selamının onları ciddi anlamda empatiyle muhabbetle kucaklamaları apayrı bir yer oluşturdu. Bu anlamda askerimize olan selamımız ile çok daha büyük bir gücü ve morali kazandık. Ne askerimizin bölgeyi teröristlerden temizlemesine ne de sporcularımızın başarısına giden yolda hiçbir gücün, hiçbir ulusun durduramayacağını, engelleyemeyeceğini de tüm dünyaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öncülüğünde ispat ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de bir ve beraber olarak yarınlara daha güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceğiz."

- AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Artık farklı bir Türkiye var"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da faizlerin daha da düşeceği, enflasyonun azalacağı, üretimin artacağını yeni bir dönemin yaşanacağına dikkati çekti.

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına değinen Turan, şunları kaydetti:

"Sınırdan öteye gidemezsin dediler ama kerhen değil, içimiz kan ağlayarak değil, gururla tezkereye 'evet' dedik. Bu milletin Mehmetçiği sizlerin desteği ile beraber, Meclis'in oluru ile beraber 'Kuzey Suriye'nin tüm hattında terör devleti kurulamaz' iddiamızı yerine getirmek için operasyona başladılar. Amerika'sı Rusya'sı hepsi 'yapmayın' dedi ama ne dedik yola çıkarken: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedik. 'Millet ne derse o olacak' dedik. 'Bu milletin güvenliği her şeyin başında olacak' dedik, adımını da attık. Türkiye artık kendi raconunu kesen farklı bir ülke. Eski Türkiye yok, güvenlikte de dış politikada ama tarımda da ekonomide de artık farklı bir Türkiye var. Göreceksiniz ülkemiz her alanda büyümeye devam edecek. Güvenliğimiz de artacak, ihracatımızda artacak, tarım da artacak, gençlik hizmetleri de artacak."

Bakan Kasapoğlu, Turan ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından butona basılarak temele ilk harcın dökülmesiyle sona eren programa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı
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