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Durakta otobüs bekleyenler matematik sorularına kafa yoracak

Amasya'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarına, eğlenceli matematik sorularının yer aldığı karikatür ve resimler asıldı
 20 Kasım 2019 15:15
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Durakta otobüs bekleyenler matematik sorularına kafa yoracak

Amasya'da bir ilkokul tarafından matematiğin sevdirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Durakta Matematik Projesi" başlatıldı.

Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarına asılan karikatür ve resimlerde eğlenceli sorular yer alıyor.

Ziya Paşa Bulvarı'ndaki otobüs durağına öğrencilerle birlikte afiş asan İl Milli Eğitim Müdürü İlker Köserelioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin genel olarak matematiğe karşı bir korkusu olduğunu, yapılan bu projelerle matematiği bir korku alanı olmaktan çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Köserelioğlu, günümüzde her yerde olduğu gibi duraklarda da insanların akıllı telefonlarla uğraştığını, durağa asılan afişlerle dikkatlerin bu alana çekilebileceğinin altını çizerek, şunları dile getirdi:

"Buradaki en önemli amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin matematiği sevmesi ve matematiği korku alanlarından çıkarmaları. Ülkemizde eğitimle ilgili en çok şikayet edilen konular çocukların matematik öğrenmesinde karşılaşılan zorluklar. Aslında bu zorlukların başında matematiğe karşı olumsuz bir tutum, öğrenilemeyeceği gibi bir algı geliyor. Biz bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bugün çocuklarımızla birlikte bu durakta başladık diğer duraklara da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."

Okul öğrencilerinden 11 yaşındaki Muhsin Şinasi Köse de matematik dersini çok sevdiklerini ifade ederek, "Bu projede matematiği duraklara taşıdık, 7'den 77'ye herkesin matematiği sevmesini istedik. Sonra afişlerimizi duraklara astık. Hepimiz burası için çok çalıştık. Şimdi bu afişlerimizi asacağız daha sonra da kendi çizimlerimizi duraklara asacağız. Biz sınıf olarak matematik dersini çok seviyoruz bütün Amasya da sevsin istiyoruz." dedi.

Duraklara asılan resim ve karikatürlerde, dört işlem, pratik zeka soruları, kolay hesaplamalar, geometrik şekiller ve matematikte sık sorulan problemler eğlenceli olarak gösteriliyor.
Anadolu Ajansı
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