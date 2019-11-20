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İstinaftan, beraat veya takipsizlik kararı almış olanların davalarına yönelik emsal karar

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile yapılan ihraçlarda, ilgililerin beraat veya takipsizlik almalarının neden, geri dönüşü sağlamayacağını açıkladı
 20 Kasım 2019 15:26
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İstinaftan, beraat veya takipsizlik kararı almış olanların davalarına yönelik emsal karar

Bilindiği üzere, ihraçlar sonrası dönüşlere ilk olarak OHAL Komisyonu bakmış, komisyonun red kararlarına ise Ankara 19, 20, 21, 22, 24 ve 25'inci idare mahkemeleri bakmıştır.

Bugüne değin 69 bin dava açılmış olup, bunların 20 bini karara bağlanmıştır. İdare mahkemeleri genel olarak, OHAL Komisyonu kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda red kararı vermektedir. İdare mahkemesi kararlarına ise istinaf olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi bakmaktadır.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, beraat veya takipsizlik kararı alanlarla ilgili olarak emsal bir karar almıştır. "İrtibat ve iltisak" kavramlarının tanımını yapan Mahkeme, "Kamudan çıkarma nedenleri sadece terör örgütü üyeliği ile sınırlı değil terör örgütleri ile irtibat ve iltisak da ihraç nedeni sayılmıştır. Bu nedenle ilgililer hakkında ceza yargılamasında üyelik suçlamasıyla beraat ya da takipsizlik kararı verilmiş olsa bile idari yargı irtibat ve iltisak yönünden de ihraç işlemini incelemek zorundadır" dedi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13.İdari Dava Dairesine bugüne kadar 6 bin dosyayı geldi. Bunlardan 1750'si karara bağlandı.

EĞER CEZA YARGILAMASINDA CEZA ALINMIŞSA, DAVANIN REDDİ GEREKİR

Bölge İdare Mahkemesinin kararında, ceza yargılamasında ceza alınmasına ilişkin olarak şu değerlendirme yer aldı:

"Ceza yargılaması sonunda ilgilinin ceza alması ya da beraat etmesi mümkündür. Ceza yargılamasında kamu görevlilerinin terör örgütlerine üyelik veya yardım nedeniyle ceza almaları halinde, idari yargı mercilerince, bu ceza nedeniyle başka bir delile ve araştırmaya ihtiyaç duyulmaksızın; OHAL Komisyonu'na yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir. Zira kamu görevinden çıkarma gerekçelerinden olan 'üyelik' unsuru, bir mahkeme kararı ile tespit edilmiş olmaktadır."

"CEZA YARGILAMASININ SÜRÜYOR OLMASI İDARİ YARGIDAKİ İNCELEMEYİ DURDURMAZ"

Kararda, idari yargı mercilerinin, "terör örgütü üyeliği" kapsamında açılan ancak henüz kesinleşmeyen davaların sonuçlarını (ağır ceza örgüt üyeliğinden ceza vermiş olsa bile) dayanak alarak karar vermesinin masumiyet karinesi gereği mümkün olmadığı da ifade edildi. Bununla birlikte ceza davasının sonuçlanmamış olmasının idari yargıda açılan iptal davasının görülmesini engellemeyeceği de vurgulandı.

"BERAT VE TAKİPSİZLİK VERİLSE BİLE..."

Kamu görevinden çıkarılmanın sadece üyelikle sınırlı tutulmadığına dikkat çekilen kararda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ceza yargılamasının ilgi alanında bulunmayan iltisak ve irtibat; yani yapışıkmış gibi birlikte hareket etme, gönüllü şekilde tabi olma, eylemlerini bir grubun, örgütün ya da yapının işaretleri, talimatları, yönlendirmelerine göre gerçekleştirme, kendi davranışlarını bireysel iletişim yoluyla ya da yazılı ve görsel basın, sosyal medya paylaşımları üzerinden gelen mesajları dikkate alarak, belirleme hali de kamu görevinden çıkarmanın hukuki gerekçeleri arasında sayılmıştır. Bu nedenle ilgililer hakkında ceza yargılamasında üyelik suçlamasıyla açılan soruşturmada ve davalarda takipsizlik ya da beraat kararı verilmiş olsa dahi idari yargı yeri, irtibat ve iltisak unsurları yönünden de işlemi incelemek zorundadır."

İLTİSAK TESPİTİ YAPILAN DAVALAR REDDEDİLECEK

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13. İdari Dava Dairesi'nin bu kararına göre, bir kişi "FETÖ üyesi olduğu" suçlamasından adli yargıda takipsizlik veya beraat kararı alsa dahi bu kişinin terör örgütüne "irtibat" veya "iltisakı" tespit edilirse idari yargıda açılan göreve iade davası reddedilecek.
Memurlar.Net - Özel

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