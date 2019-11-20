Göç İdaresi, 48 kişilik personel alımında sözlüye kalanları açıkladı
|20 Kasım 2019 15:30
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4/B) Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak
Kazananların Sınav Tarihleri, Saati ve Sınav Salonunu Gösterir Listeler aşağıda
yer almaktadır.
4B
BURO PERSONELİ
4B SOSYAL CALISMACI
SÖZLÜ SINAVIN YAPILACAĞI YER:
Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak adayların, belirtilen tarih ve saatte geçerli
bir kimlik belgesi ile Genel Müdürlüğün; Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 06370
Yenimahalle/ANKARA adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
AÇIKLAMA: (4/B) Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınavı Duyurusunda belirtildiği üzere,
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI
Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel
Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı
ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.
Büro Personeli için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar,
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
NOT : Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen sınav başvuru belgelerini en geç 21/11/2019 - 29/11/2019 tarihleri arasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne (Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır.
1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,
2) Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı, noter ya da mezun olunan üniversiteden onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),
3) Son altı ay içinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,
4) T.C. kimlik numarası beyanı.
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