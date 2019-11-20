1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Göç İdaresi, 48 kişilik personel alımında sözlüye kalanları açıkladı

Göç İdaresi, 48 kişilik personel alımında sözlüye kalanları açıkladı
 20 Kasım 2019 15:30
Yazdır
Göç İdaresi, 48 kişilik personel alımında sözlüye kalanları açıkladı

4/B) Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazananların Sınav Tarihleri, Saati ve Sınav Salonunu Gösterir Listeler aşağıda yer almaktadır.

4B BURO PERSONELİ

4B SOSYAL CALISMACI

SÖZLÜ SINAVIN YAPILACAĞI YER:

Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak adayların, belirtilen tarih ve saatte geçerli bir kimlik belgesi ile Genel Müdürlüğün; Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 06370 Yenimahalle/ANKARA adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

AÇIKLAMA: (4/B) Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınavı Duyurusunda belirtildiği üzere,

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.
Büro Personeli için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar,

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

NOT : Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen sınav başvuru belgelerini en geç 21/11/2019 - 29/11/2019 tarihleri arasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne (Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır.

1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,

2) Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı, noter ya da mezun olunan üniversiteden onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),

3) Son altı ay içinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

4) T.C. kimlik numarası beyanı.

Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DSİ'nin açtığı 19 kişilik kadroya bin 861 kişi başvurdu
19 Kasım 2019 23:08		 Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
19 Kasım 2019 10:30
26. Dönem Pomem sınav aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar
19 Kasım 2019 10:00		 ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS ve YKS'nin yapılacağı tarihler
18 Kasım 2019 10:52
ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz
17 Kasım 2019 12:45		 Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
15 Kasım 2019 00:01
Araştırma görevlisi alımında, ALES puan türü hatası!
14 Kasım 2019 12:11		 ÖSYM, 2018'de yapılan sınavların sorularını erişime açtı
12 Kasım 2019 11:18
Pamukkale Üniversitesi bu ilanı kimin için açtı?
12 Kasım 2019 10:00		 Erciyes Üniversitesi, kimyageri, temizlik personeli olarak almak için ilana çıktı
11 Kasım 2019 17:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:14 - Önce dua ettiler, sonra kapıyı kırıp camiyi soydular16:09 - TBMM'nin gündemi çocuk hakları16:05 - Kanseri yendi, programı programı peruksuz sundu15:58 - FETÖ üyeliğinden aranan kişi yol denetiminde yakalandı15:55 - Bayındır Memur-Sen'den Noterler Birliği'ne tepki15:52 - Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı15:48 - 'Halkımızı başörtülüsüyle, başı açık kadınlarıyla kucaklıyoruz'15:43 - Öğretmen köyünü anlattı, MEB'in yarışmasında birinci oldu15:42 - Antalya'da 48 tiyatrocu işten çıkarıldı15:35 - Adana'da PKK sanıklarına ceza
15:35 - Mardin İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı15:32 - Tecavüz dendi, fuhuş pazarlığı çıktı15:30 - Göç İdaresi, 48 kişilik personel alımında sözlüye kalanları açıkladı15:28 - Almanya'ya nitelikli iş gücü Türkiye'den gidecek15:26 - İstinaftan, beraat veya takipsizlik kararı almış olanların davalarına yönelik emsal karar15:20 - AK Parti'li Zengin ve CHP'li Özkoç'un tartışması tutanaklarda15:17 - BİLSEM'lere öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı15:15 - Durakta otobüs bekleyenler matematik sorularına kafa yoracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İyi Parti'den Erdoğan'a... 6 icracı bakanlık verirse fedakarlık yaparız
Üniversitede ilana çıktı, sadece alınacak kişinin ismini yazmadı
Kolluk personeline ilişkin 95 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
'Oyumuz düşmüşse, hiçbir şey yokmuş gibi hareket edemeyiz'
Hastane çalışanlarının uygunsuz eğlencesine soruşturma
Bakan'dan, 'Uzman çavuşlara kadro var mı?' sorusuna cevap
Sorumlu hemşire hakkında 10 suç duyurusu
2 top dondurmaya 45 TL fiyatın parasını geri aldı
Etik Kurul'dan 52 günde 6 defa sınavsız zabıta müdürü ataması yapan belediye başkanı hakkında karar!
Yargıtay yolu açtı ankesör hızlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 3
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 6
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
ankaragücü 2
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 3
asvel lyon-villeurbanne 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 2
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü 1
Hilal Kaplan 1
SON İLANLAR
KSYÖ münhal kadro duyurusu
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Çalışma Bakanlığı, 1000 ASDEP almak için ilana çıktı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Orbel 5 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam