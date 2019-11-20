Mardin İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı görevden alındı
|20 Kasım 2019 15:35
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Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 3 yıldır sürdüren Yakup Sarı'nın Milli Eğitim Bakanlığınca Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Birimine görevlendirdiği öğrenildi.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın yerine ise Artuklu İlçe Milli
Eğitim Müdürü Şeyhmus Sümer getirildi.
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