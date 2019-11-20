1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kanseri yendi, programı programı peruksuz sundu

Denizli'de bölgesel yayın yapan bir televizyon kanalında sunuculuk yapan kadın, yakalandığı kanseri yendikten sonra kansere karşı farkındalık oluşturmak için programlara peruksuz çıkmaya başladı
 20 Kasım 2019 16:05
Yazdır
Kanseri yendi, programı programı peruksuz sundu

Denizli'de bölgesel yayın yapan bir televizyon kanalında sunuculuk yapan kadın, yakalandığı kanseri yendikten sonra kansere karşı farkındalık oluşturmak için programlara peruksuz çıkmaya başladı.

Pamukkale ilçesinde uydudan yayın yapan bir televizyon kanalının sunucusu ve haber koordinatörü olan 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Mehtap Koç, 3,5 ay önce gırtlak kanseri olduğunu öğrenerek tedaviye başladı.

Kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybeden Koç, iyileşmeye başlaması üzerine ara verdiği görevine peruk takarak devam etti.

Bu süreçte saçları yeniden çıkmaya başlayan Koç, kasım ayının akciğer kanseri için farkındalık ayı olarak belirlenmesi nedeniyle saçlarını yeniden kestirerek programlara peruksuz çıkmaya karar verdi.

Canlı yayınlanan "Haftanın Manşeti" programında kansere dikkati çeken Koç, program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde saçlarını kaybettiğini, programlara bir süre ara verdiğini, daha sonra ise perukla çıktığını anlattı.

Bir kadının saçtan ibaret olmadığını göstermek ve farkındalık yaratmak üzere programlara peruksuz çıkmaya karar verdiklerini dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Kasım ayı da kanser farkındalığı ayıydı. O yüzden 'artık peruksuz çıkalım, olduğumuz gibi çıkalım, izleyicilerimizle olduğumuz gibi buluşalım' dedik ve peruksuz olarak programlara çıkmaya başladım. Bundan sonra da programlarımıza peruksuz olarak devam edeceğiz. İzleyicilerimize gündemi bu şekilde aktaracağız. İzleyenlerim kısa saçın çok yakıştığını söylüyor. Ben de çok mutluyum. En azından her gün 1-1,5 saat saçlarıma zaman ayırırken artık yıka ve çık modunda devam ediyoruz hayatımıza."

Mehtap Koç, kanser tedavisi gören kadınların sosyal hayattan kopmaması gerektiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Almanya'ya nitelikli iş gücü Türkiye'den gidecek
20 Kasım 2019 15:28		 Meteoroloji Genel Müdürü tarih verdi: Yağış geliyor
20 Kasım 2019 13:43
Apple'ın açığını bulan Bursalı gence, belediyeden burs
20 Kasım 2019 13:23		 'Dipsiz Göl, paha biçilemez doğal değer'
20 Kasım 2019 13:05
Yola düşen bayrağı araçlar üstünden geçmesin diye aldı
20 Kasım 2019 09:51		 Eski vekilin kumar yanıtı: Kahve içiyordum
20 Kasım 2019 09:00
Annesizlik böyle bir şey
20 Kasım 2019 08:26		 Kuzey kesimler parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu - Haritalı
20 Kasım 2019 06:30
Yüzlerce yıllık tespihler altın fiyatına satılıyor
19 Kasım 2019 23:23		 Kazada hayatını kaybeden imam ve ailesi toprağa verildi
19 Kasım 2019 23:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:14 - Önce dua ettiler, sonra kapıyı kırıp camiyi soydular16:09 - TBMM'nin gündemi çocuk hakları16:05 - Kanseri yendi, programı programı peruksuz sundu15:58 - FETÖ üyeliğinden aranan kişi yol denetiminde yakalandı15:55 - Bayındır Memur-Sen'den Noterler Birliği'ne tepki15:52 - Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı15:48 - 'Halkımızı başörtülüsüyle, başı açık kadınlarıyla kucaklıyoruz'15:43 - Öğretmen köyünü anlattı, MEB'in yarışmasında birinci oldu15:42 - Antalya'da 48 tiyatrocu işten çıkarıldı15:35 - Adana'da PKK sanıklarına ceza
15:35 - Mardin İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı15:32 - Tecavüz dendi, fuhuş pazarlığı çıktı15:30 - Göç İdaresi, 48 kişilik personel alımında sözlüye kalanları açıkladı15:28 - Almanya'ya nitelikli iş gücü Türkiye'den gidecek15:26 - İstinaftan, beraat veya takipsizlik kararı almış olanların davalarına yönelik emsal karar15:20 - AK Parti'li Zengin ve CHP'li Özkoç'un tartışması tutanaklarda15:17 - BİLSEM'lere öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı15:15 - Durakta otobüs bekleyenler matematik sorularına kafa yoracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İyi Parti'den Erdoğan'a... 6 icracı bakanlık verirse fedakarlık yaparız
Üniversitede ilana çıktı, sadece alınacak kişinin ismini yazmadı
Kolluk personeline ilişkin 95 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
'Oyumuz düşmüşse, hiçbir şey yokmuş gibi hareket edemeyiz'
Hastane çalışanlarının uygunsuz eğlencesine soruşturma
Bakan'dan, 'Uzman çavuşlara kadro var mı?' sorusuna cevap
Sorumlu hemşire hakkında 10 suç duyurusu
2 top dondurmaya 45 TL fiyatın parasını geri aldı
Etik Kurul'dan 52 günde 6 defa sınavsız zabıta müdürü ataması yapan belediye başkanı hakkında karar!
Yargıtay yolu açtı ankesör hızlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
seçim kaybetsem bile bu işte yokum 2
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 3
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 3
Hilal Kaplan 1
asvel lyon-villeurbanne 1
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 6
ankaragücü 2
hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü 1
SON İLANLAR
KSYÖ münhal kadro duyurusu
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Çalışma Bakanlığı, 1000 ASDEP almak için ilana çıktı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Orbel 5 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam