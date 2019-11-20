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HDP'den, belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin deklarasyon

HDP'nin yayınladığı deklarasyonda erken seçim çağrısı yapıldı
 20 Kasım 2019 16:29
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HDP'den, belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin deklarasyon

Halkların Demokratik Partisi (HDP), belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin hazırladığı deklarasyonda erken seçim çağrısı yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, belediyelere yapılan görevlendirmelerin tartışılması amacıyla bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Buldan, burada yaptığı konuşmada, demokrasi ısrarından vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Çeşitli parti ve kuruluşlarla kurdukları ittifakı hatırlatan Buldan, "Kürt ittifakımız sadece seçimlerle sınırlı değildir, Kürt halkının geleceğinin ittifakıdır." dedi.

Mücadeleye başladıklarında ateşten gömlek giydiklerini ve bunu hiç çıkarmadıklarını ifade eden Buldan, karşılaştıkları zorluklara rağmen mücadelelerini sürdürdüklerini, geri adım atmadan halkın değerlerine sonuna kadar sahip çıktıklarını belirtti.

Sezai Temelli ise "İktidar hala bizim geri adım atacağımıza inanıyor. Bunu yapmayacağımızı defalarca dile getirdik. Sokaklarda, mahallelerde, iş yerlerinde örgütlü mücadelemizle, geçmişimizden aldığımız güçle bunu hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Temelli ve Buldan, daha sonra yapılan görevlendirmelere ilişkin hazırlanan 11 maddelik deklarasyonu okudu.

Deklarasyonda, bu atamaların Kürt halkının ve bölgedeki diğer seçmenlerin siyasi iradesinin çiğnenmesi ve yok sayılması olduğu öne sürüldü.

Kayyum politikasının sadece sandıktaki halk iradesinin yok sayılması ile ifade edilemeyeceği kaydedilen deklarasyonda, kayyum zihniyeti üzerine kurulmuş bir iktidarın demokrasi fikrine ve demokratik gelecek umuduna en büyük tehdit olduğu iddia edildi.

Deklarasyonda şunlar kaydedildi:

"Bizler kararlı demokrasi mücadelesinde ısrarlıyız. Yarın yeni bir seçim olsa, biz Kürt halkının kendi iradesine amasız, fakatsız ve daha güçlü bir şekilde sahip çıkacağından kuşku duymuyoruz. Kayyumlar, belediye binalarını, araç ve gereçlerini gasbedebilir ama halkın iradesini ve düşüncesini ele geçiremez. Bu uygulamaları halkımız asla kabullenmeyecektir. Savaşa, sömürüye, darbelere karşı demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk ölçeğinde üçüncü yol siyaseti olan demokratik cumhuriyet paradigmamızı yüzyıldır biriken sorunları çözmek için sonuna kadar savunacağız."

Deklarasyonda, erken seçim çağrısı yapıldı.

Programa, CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'ın yanı sıra çeşitli parti ve STK temsilcileri katıldı.
Anadolu Ajansı
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