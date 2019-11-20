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FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski cumhuriyet savcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
 20 Kasım 2019 16:32
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FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski cumhuriyet savcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Safa Özgelen ile avukatı katıldı.

Sanık Özgelen, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve cep telefonunda yapılan incelemede çok sayıda örgütün internet sitesine girişinin tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özgelen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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