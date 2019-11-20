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Gereksiz çağrı yüzde 79'a ulaştı, validen uyarı geldi

112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'da gereksiz çağrı oranının yüzde 79'a ulaştığına dikkat çekerek, "Lütfen 112, 155, 156'yı gereksiz yere aramayın uyarısında bulundu
 20 Kasım 2019 16:25
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Gereksiz çağrı yüzde 79'a ulaştı, validen uyarı geldi

112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'da gereksiz çağrı oranının yüzde 79'a ulaştığına dikkat çekerek, "Lütfen 112, 155, 156'yı gereksiz yere aramayın" uyarısında bulundu.

Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan çağrı merkezinde çalışmaları inceleyen Vali Kaymak, yetkililerden burada bulunan birimleri inceleyerek nasıl çalıştığı hakkında yetkililerden bilgi aldı, jandarma çağrı birimini telefonla arayarak test etti. Ardından yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda 112 Çağrı Merkezi hakkında hazırlanan brifing Vali Osman Kaymak'a sunuldu. Toplantıda 112'nin sorunları konusu dile geldiğinde ise özellikle gereksiz çağrıların çok olmasına dikkat çekildi.

Gereksiz çağrı yüzde 79'a ulaştı

Türkiye'de yüzde 73 civarında olan gereksiz çağrı oranının Samsun'da yüzde 79 gibi ciddi bir orana ulaştığı bilgisini alan Vali Osman Kaymak, vatandaşlara 112'ye yönlendirilen gereksiz çağrılar konusunda uyarılarda bulundu. Vali Kaymak, "Lütfen 112, 155, 156'yı gereksiz yere canınız sıkıldığı için aramayın. Bir daha aradığınızda cep telefonunuza cevap vermeyebilir çünkü ihtiyacı olan biri engellenmiş oluyor. Kalp krizi geçirmekte olan, trafik kazası, yangın ihbarı yapacak kişi bekliyor. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsunlar, bu birimleri gereksiz aramasınlar" dedi.

Gereksiz aramalar sebebiyle pek çok olay karşısında zor durumların yaşandığına dikkat çeken Vali Osman Kaymak, "Yersiz arama sebebiyle bir trafik kazasına geç kalınabilir, bir kalp krizi geçiren hastaya geç kalınabilir, bir olayda mahsur kalan vatandaşa asayiş nedeniyle polis ve jandarma geç yetişebilir. Çok istenmeyen olaylar olabilir. O nedenle bu ciddi bir iştir. Keyfi olarak sohbet edeceğiniz, adres soracağınız bir yer değildir. Özellikle bunu Samsunlulardan bekliyoruz. İnşallah Samsun bunu en aşağıya düşürecektir" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini ziyaret eden ve burada incelemelerde bulunan Vali Kaymak, temaslarını tamamlayarak çağrı merkezinden ayrıldı.
İhlas Haber Ajansı
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