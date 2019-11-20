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MHP: Kamuda güvencesiz personel çalıştırma son bulmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı: Kamuda ücret adaletini sağlayacak, statü ve istihdam karmaşasını giderecek, işe girişte, ilerleme ve yükselmede objektif, liyakati esas alacak bir personel rejiminin uygulamaya konulması ihtiyacı devam etmektedir
 20 Kasım 2019 17:10
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MHP: Kamuda güvencesiz personel çalıştırma son bulmalı

Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada kamu çalışanları, emekliler, engelliler ve gazilerin sorunlarını gündeme getirdi.

"Kamuda ücret adaletini sağlayacak, statü ve istihdam karmaşasını giderecek, işe girişte, ilerleme ve yükselmede objektif, liyakati esas alacak bir personel rejiminin uygulamaya konulması ihtiyacı devam etmektedir" diyen Kalaycı, "Kamuda yardımcı hizmetler sınıfı tümden kaldırılmalı ve bu sınıfta görev yapan personel kurumlarında genel idare hizmetleri kadrolarına alınmalıdır" ifadesini kullandı.

Emekliler için de önerilerde bulunan Kalaycı komisyonda şunları söyledi:

Emeklilerimizin yıllarca hizmet verdikten sonra geçim kaygısı duymadan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini temin etmek devletin önemli ve öncelikli görevlerinden biridir.

Emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikler giderilmeli, emeklilere büyümeden tam pay verilmeli ve sağlık hizmetlerinde alınan bazı katılma payları emeklilerden alınmamalıdır.

"Çalışanların asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılmalı"

"Ülkemizde asgari ücret belirlenirken Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri göz ardı edilmekte, TÜİK tarafından hesaplanan bir işçinin geçim şartları için gerekli harcama tutarı dikkate alınmamaktadır" diyen Kalaycı partisinin "Net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşünde" olduğunu açıkladı.

Kalaycı, "Asgari ücretten vergi alınmamasını ve çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılmasını gerekli görüyoruz" dedi.
Memurlar.Net
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