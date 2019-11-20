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İstanbul kışa hazırlanıyor

İstanbul Valiliğinin düzenlediği kışa hazırlık toplantısında, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle İstanbul'da alınması gereken tedbirler açısından idari sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlarca planlanan çalışmalar gözden geçirildi
 20 Kasım 2019 17:16
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İstanbul kışa hazırlanıyor

İstanbul Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla kışa hazırlık toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geleneksel olarak her yıl kasım ayında yapılan "Olumsuz Hava Koşulları ve Kışla Mücadele Tedbirleri" konulu toplantı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Cağaloğlu yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle İstanbul'da alınması gereken tedbirler açısından idari sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlarca, planlanan çalışmalar gözden geçirildi.

AFAD İstanbul İl Müdürlüğü alınması gereken tedbirler ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Ardından başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların yetkilileri de kendi alanlarıyla ilgili hazırlıklarını ve çalışmalarını sundu.

Sunumların ardından alınması gereken tedbirler konuşuldu. İlgili kurum ve kuruluşların yapması gerekenler karara bağlandı.

Toplantı sonucunda alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

"Vatandaşların, iklimsel olumsuz etkilere karşı erken bilgilendirilmesi. Yaya ve sürücüler için duyarlılığı artırıcı faaliyetlere yoğunluk verilmesi. Kurumların 24 saat görev esasına göre verimli çalışması ve etkin koordinasyon kurulması. Dezavantajlı sağlık ve sosyal konumdaki vatandaşlarımızın, iklimsel negatif etkilere karşı öncelikli olarak korunması. Kış ve yağış etkilerine karşı sürekli hazır olunması. Olumsuz hava koşulları sebebiyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına alınması gereken tüm tedbirler için koordinasyon içerisinde çalışılacağı vurgulandı."

Toplantıya, İstanbul Valiliği, AFAD ve İBB'nin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü, Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü, İstanbul Liman Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürlüğü, TEİAŞ 1. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü, TEİAŞ 4. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü, İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi, HEAŞ Havalimanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ ile Türk Telekom İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Anadolu Ajansı
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