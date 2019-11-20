Dolar günü düşüşle kapattı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|20 Kasım 2019 17:20
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7150
|5,7160
|5,7030
|5,7040
|Avro
|6,3330
|6,3340
|6,3110
|6,3120
|Sterlin
|7,3810
|7,4180
|7,3520
|7,3880
|İsviçre Frangı
|5,7540
|5,7830
|5,7360
|5,7650
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6900
|5,7500
|5,6750
|5,7350
|Avro
|6,2900
|6,3600
|6,2650
|6,3350
|Sterlin
|7,3060
|7,4580
|7,2710
|7,4230
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