Altında gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 liradan işlem gördü
|20 Kasım 2019 17:26
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 270,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.799,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 270,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|270,10
|270,30
|269,80
|270,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.780,00
|1.801,00
|1.778,00
|1.799,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|246,30
|250,30
|246,00
|250,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.740,00
|1.760,00
|1.738,00
|1.758,00
|Yarım Ziynet
|870,00
|880,00
|869,00
|879,00
|Çeyrek Ziynet
|435,00
|440,00
|435,00
|440,00
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