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TRT'den 'zarar ediyor' haberlerine ilişkin açıklama

'TRT zarar ediyor' haberlerine açıklama geldi. TRT tarafından yapılan açıklamada 'Zarar iddialarını içeren haberler; tamamen gerçek dışı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve objektiflikten uzaktır' denildi
 20 Kasım 2019 17:33
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TRT'den 'zarar ediyor' haberlerine ilişkin açıklama

TRT tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zarar iddialarını içeren haberler; tamamen gerçek dışı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve objektiflikten uzaktır.

İlgili haberlerde kaynak gösterilen, '2018 Kamu İşletmeleri Raporu' incelendiğinde iddiaların tam aksine herhangi bir zararın söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir.

Hesap veren bir kurum olarak TRT, tüm faaliyetlerine ilişkin Sayıştay, TBMM'nin ilgili Komisyonları ve kendi iç mekanizmaları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Bu çerçevede tekrar vurgulamak isteriz ki, bazı basın organlarında yer alan 'TRT'nin zarar ettiğine dair iddialar,' raporda yer alan verilerin çarpıtılmasından ibaret ve tamamen gerçek dışıdır."
Memurlar.Net
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