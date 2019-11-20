'Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran terörist yakalandı'
|20 Kasım 2019 17:41
|Yazdır
Suriye'nin Afrin şehrinde şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist Duzyer Kurdi, Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'in Racu bölgesi Ömeruşağı köyünün kuzeyinde bulunan Dizör Tepe'de, PYD/YPG terör örgütü ile çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu.
Şehit cenazelerinin teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırıldığı görüntüler, terör örgütüne ait kanallarda yayımlandı.
Bunun ardından jandarmanın oluşturduğu özel ekibin başlattığı soruşturmada, Afrin'in Racu bölgesinde bu olaya karıştığı tespit edilen 11 terörist yakalandı.
Teröristlerin ifadeleri doğrultusunda, şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin PKK/KCK-PYD/YPG'nin Afrin-Racu sözde sorumlusu "Zeynel" kod adlı teröristin yanındaki Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi.
Jandarma ekiplerinin takibi sonucu terörist Duzyer Kurdi, Suriye'nin Racu bölgesi Mamaluşağı köyünde yakalandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı
20 Kasım 2019 18:29
|Türkmenistan uyruklu FETÖ şüphelisi tutuklandı
20 Kasım 2019 17:22
|FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Kasım 2019 16:32
|FETÖ üyeliğinden aranan kişi yol denetiminde yakalandı
20 Kasım 2019 15:58
|Adana'da PKK sanıklarına ceza
20 Kasım 2019 15:35
|9'uncu kara devriyesini tamamladı
20 Kasım 2019 14:16
|İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasında gözaltı sayısı 118 oldu
20 Kasım 2019 13:30
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Kasım 2019 12:42
|Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı
20 Kasım 2019 11:56
|FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
20 Kasım 2019 11:11