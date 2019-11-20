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Hazinenin borcu 1 trilyon 260,7 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim ayı itibarıyla 1 trilyon 260,7 milyar lira oldu
 20 Kasım 2019 17:43
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Hazinenin borcu 1 trilyon 260,7 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim ayı itibarıyla 1 trilyon 260,7 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku ekim ayı sonunda 1 trilyon 260,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 638,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 622,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Anadolu Ajansı
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