Hazinenin borcu 1 trilyon 260,7 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim ayı itibarıyla 1 trilyon 260,7 milyar lira oldu
|20 Kasım 2019 17:43
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Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim ayı itibarıyla 1 trilyon 260,7 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku ekim ayı sonunda 1 trilyon 260,7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Borç stokunun 638,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 622,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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