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Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor

Isparta Valilisi Ömer Seymenoğlu: Konuyla ilgili başlattığımız idari soruşturma sürüyor. Soruşturma için bir vali yardımcısı görevlendirildi. Şu an için açığa açığa alınan bir personel bulunmuyor
 20 Kasım 2019 17:55
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Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor

Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi olayında ihmali bulunduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

Isparta Valilisi Ömer Seymenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi sonrası gündeme gelen ihmal iddiaları üzerine Valilik olarak idari soruşturma başlattıklarını belirtti.

Olayı yakından takip ettiklerini ve ilgili birimlerin yöneticileriyle toplantılar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Seymenoğlu, "Konuyla ilgili başlattığımız idari soruşturma sürüyor. Soruşturmayı için bir vali yardımcısı görevlendirildi. Şu an için açığa açığa alınan bir personel bulunmuyor." dedi.

Seymenoğlu, titizlikle yürütülen soruşturma sonunda olayda ihmali olduğu tespit edilen olursa gerekli cezai yaptırımın uygulanacağını kaydetti.

Bu arada, hayatını kaybeden genç kızın Muğla'daki evini ziyaret eden Muğla Valisi Esengül Civelek acılı aileyle görüşüp baş sağlığı diledi.

Fatih Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı

Zafer P'nin olaydan önce şikayet üzerine gözaltına alındığı, ifadesinden sonra ise serbest bırakıldığı öne sürülmüştü.

Güleda cinayetinde ihmali olan kamu görevlilerine soruşturma Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü
Anadolu Ajansı
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