Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt
|20 Kasım 2019 18:10
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB'nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir." dedi.
Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin, ikilinin Brüksel'deki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB'nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Sassoli, yayımladığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin eleştiriler sıralayarak, bunları Çavuşoğlu'na aktardığını iddia etmişti.
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