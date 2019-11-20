Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 106.785,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 743,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile orman, kağıt, basım oldu.

Gün içinde 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 108.142,19 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki düşüşlerin negatif etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 106.500-107.000 bandında dengelendi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin çıkan olumsuz haberlerin dünya genelinde pay piyasaları üzerinde satış baskısını artırdığını ve BIST 100 endeksinin de etkilendiğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının piyasaların odak noktasında olduğunu ifade etti.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satışları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000'nin direnç, 106.000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu aktardı.