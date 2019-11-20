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TBMM Dilekçe Komisyonu, 'Maketten konut satışı'nı araştıracak

TBMM Dilekçe Komisyonu, "Maketten satışı" yapılan gayrimenkullerle ilgili yaşanan sorunlara çözüm arayışında bulunmak amacıyla alt komisyon kurulmasını kararlaştırdı
 20 Kasım 2019 18:35
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TBMM Dilekçe Komisyonu, 'Maketten konut satışı'nı araştıracak

TBMM Dilekçe Komisyonu, "Maketten satışı" yapılan gayrimenkullerle ilgili yaşanan sorunlara çözüm arayışında bulunmak amacıyla alt komisyon kurulmasını kararlaştırdı.

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

Satır, maketten satışı yapılan gayrimenkullere ilişkin yapısal birtakım sorunlarla ilgili komisyona yaklaşık 2 bine yakın imzalı 360 vatandaş dilekçesinin ulaştığını, ayrıca söz konusu dilekçelerin yanı sıra bazı milletvekillerinin de konuyla ilgili başvurusunun olduğunu söyledi.

Mihrimah Belma Satır, daha sonra konuya ilişkin araştırma yapan uzmanlara söz verdi.

Komisyona sunumda bulunan uzmanlarca, kendilerine maketten satışı yapılan gayrimenkullere ilişkin 360 dilekçenin ulaştığı, yapılan araştırmalar ışığında geniş ve kapsamlı sorunların yaşandığı belirtildi.

Sorunlar arasında sözleşme konusu gayrimenkullerin ya hiç ya da gereği gibi teslim edilmediği, harçlar ve benzeri kamusal hükümlülüklerin maliyetinin yüksek olması nedeniyle tüketicilerin resmi şekil şartlarına uygun sözleşme düzenlenmesinden feragat ettiği ya da buna yönlendirildiği, teminat sağlama yükümlülüğünün şirketlerce yerine getirilmediği, mükerrer satışların yaşandığı, kredi kullanımı nedeniyle tapuların ipotekli olduğu, yabancılara yapılan satışlarda ön ödemeli gayrimenkullere ilişkin yoğun mağduriyetler bulunduğu, kurumsal inşaat şirketlerinin yanı sıra küçük şirketlerce yapılan ön ödemeli satışlarda dolandırıcılık vakaları yaşandığı ve konu hakkında derdest davalar olduğu, ekonomik dalgalanmaların olduğu dönemlerde satılan gayrimenkullerin fiili teslimi gerçekleşse dahi kredi kullanımı amacıyla tapuların devredilmediğinin yer aldığı vurgulandı.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Satır, söz konusu sorunların araştırılmasına yönelik önergeyi oylama sundu. Kabul edilen önerge doğrultusunda maketten satışı yapılan gayrimenkullerde yaşanan sorunların araştırılması yönünde alt komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Komisyon çalışmalarının hayırlı olması temennisinde bulunun Satır, "Komisyonumuzun yaşanan bu sorunlara çözüm bulmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra Dilekçe Komisyonuna yapılan bazı başvurularla ilgili Başkanlık Divanınca verilen kararlara yönelik itirazlar ele alındı.
Anadolu Ajansı
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