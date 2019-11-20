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AK Parti Adana İl Başkanlığına atama

AK Parti Adana İl Başkanlığına Mehmet Ay getirildi. Eski AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mehmet Ay'ı tebrik etti.
 20 Kasım 2019 19:10
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AK Parti Adana İl Başkanlığına atama

AK Parti Adana İl Başkanlığına Mehmet Ay getirildi. Eski AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mehmet Ay'ı tebrik etti.

Mehmet Ay kimdir?

Mehmet Ay, Adana doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Adana'da tamamladı, Marmara Hukuk Fakültesinde okudu ve avukatlık yapmaktadır.

İlk siyasi deneyimine 2001 yılında AK Parti'de başlayan Mehmet Ay, 2002-2006 yılları arasında Yüreğir Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Üsküdar Gençlik Kolları Teşkilatı Üniversite Birimi ve Marmara Üniversitesi Öğrenci Çalışma Birimlerinde görev aldı. 2006 yılında yapılan Adana Ana Kademe İl Kongresinde Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Ay, aynı yönetimde sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, Sosyal İşler Başkanlığı ve 2009 yılında yapılan yerel seçimde parti avukatlığı görevlerini yerine getirdi. 2009 yılı Haziran ayında yapılan Ana Kademe Adana İl Kongresi'nde yeniden İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu görevine 2012 yılına kadar devam etti. 6 yıl kesintisiz Ana Kademe İl Yönetimi'nde bulunan Mehmet Ay, 12 Mart 2012 yılında Adana Gençlik Kolları İl Başkanlığına Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından atandı. 22 Şubat 2015 tarihinde yapılan Adana 4. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde 25. Dönem Milletvekilliği adaylığı sebebiyle görevini devretti.
İhlas Haber Ajansı
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