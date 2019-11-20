Türk şirket, Alman Thomas Cook'u satın aldı
Satın almanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Öger Tours ve Bucher Reisen'in 84 çalışanının Anex Tour altında istihdam edilmesi bekleniyor
|20 Kasım 2019 19:18
|Yazdır
Türk turizm şirketi Anex Tour'un, iflas eden Thomas Cook'un Almanya ayağı olan Öger Tours ve Bucher Reisen'i satın aldığı bildirildi.
Thomas Cook'un iflas sürecini yöneten kayyum tarafından yapılan açıklamada, satın almanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Satın alma sonunda, Öger Tours ve Bucher Reisen'in 84 çalışanının Anex Tour altında istihdam edilmesi bekleniyor. Açıklamada, satın almanın düzenleyici kurumların onayına bağlı olduğu vurgulandı.
Anex Tour, daha önce Thomas Cook'un Rusya ayağı Intourist'i bünyesine katmıştı. Açıklamaya göre, 1996 yılında kurulan ve 48 ülkede temsil edilen Anex Tour'un 18 ülkede kendi ofisleri bulunuyor ve yaklaşık 6 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kariyer planlamasını değiştirecek 'ismi duyulmamış' meslekler
20 Kasım 2019 21:01
|Omnibus hesaplarla ilgili hukuki altyapı tamamlandı
20 Kasım 2019 20:57
|Bu ürünler AB kapısında tescil için bekliyor
20 Kasım 2019 19:06
|EBRD, obilet.com'a yatırım yaptı
20 Kasım 2019 15:05
|İŞKUR: İşverenlerimiz diplomadan ziyade tecrübeye önem vermektedir
20 Kasım 2019 12:30
|Havacılıkla ilgili soruların yanıtı SHGM'den öğrenilebilecek
20 Kasım 2019 12:15
|45 bin araç sürücüsü testi geçemedi
20 Kasım 2019 11:44
|48 bin genç çiftçiye 1,4 milyar lira hibe desteği sağlandı
20 Kasım 2019 11:16
|Türkiye'nin 2018 vergi rekortmenleri belli oldu
20 Kasım 2019 10:15
|Bakan Varank: İlk özel tohum sertifikasyon merkezi Nevşehir'de kurulacak
20 Kasım 2019 09:40