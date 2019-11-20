Başörtülü öğretmene dehşeti yaşatan kadın gözaltında
|20 Kasım 2019 19:22
|Yazdır
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene kaldırım üzerinde yürüdüğü esnada bir anda saldırarak dehşeti yaşatan gözü dönmüş kadın, polis ekiplerinin çalışması sonucunda, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu' kapsamında gözaltına alındı. Öğretmen Ş.N.E ise, kadınının kendisine başörtülü olduğu için saldırdığı gerekçesi ile şikayetçi oldu.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımdan yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı. Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acısıyla köşeye çekildi. Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren erkek bir şahsa da saldırdı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bir çok ulaşım aracı değiştirmiş
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şahsın Berrak K. olduğunu tespit etti. Saldırgan kadının gidiş istikametine göre yapılan kamera çalışmasında birçok ulaşım aracı değiştirdiği öğrenildi. Ekipler, Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda gözü dönmüş kadını, Büyükçekmece İlçesi'nde yakalandı. Yakalanan kadın 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu' kapsamında gözaltına alındı. Berrak K.'nin polis merkezinde sorgusunun devam ettiği yarın ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Başörtülü olduğu için saldırmış
Öte yandan başörtülü öğretmen Ş.N.E, şikayet dilekçesinde, yolda yürüdüğü esnada tanımadığı bir kadının sebepsiz yere kendisine tokat atmaya başladığını, kadını tanımadığını, şahsın başörtülü olduğundan ötürü kendisine saldırdığını beyan ederek şikayetçi oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi
20 Kasım 2019 19:56
|Sorumlu hemşire hakkında 10 suç duyurusu
20 Kasım 2019 00:42
|Barbaros Şansal'a Erdoğan'a hakaretten dava açıldı
19 Kasım 2019 20:04
|Kübra öğretmenin katil zanlısı: Elime bir şey geçmedi
19 Kasım 2019 19:15
|Her satırı dehşet! 'Başına gittim, Kelime-i Şehadet getirdi'
18 Kasım 2019 21:26
|'Locam izinsiz olarak İmamoğlu'nun kullanımına sunuldu'
18 Kasım 2019 20:48
|Serbest bırakılmıştı... Yeniden gözaltına alındı!
16 Kasım 2019 21:16
|Anıtkabir'de slogan atan gençlere küfür eden şahıs serbest
16 Kasım 2019 17:19
|Başörtülü kadına saldıran için TCK 216'dan tutuklama istendi
16 Kasım 2019 15:57
|Mürsel Küçükal'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
15 Kasım 2019 02:16