Çekilişe katılan öğretim görevlisine otomobil çıktı
|20 Kasım 2019 19:30
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir oto yıkamacının çekilişine katılan kadının aldığı tek kupona otomobil çıktı.
Mustafa Yılmaz, kendisine ait oto yıkama iş yerinin beşinci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla müşterileri arasında çekiliş düzenledi.
Yaklaşık 5 ay boyunca 50 liralık yıkama karşılığında müşterilere 7 bin 104 kupon dağıtıldı.
Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki iş yerinde noter huzurunda yapılan çekilişi, bu süreçte sadece bir kez araç yıkatan Mine Kurtça kazandı.
Kurada sıfır otomobil sahibi olan Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğretim görevlisi Mine Kurtça, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğinin koltuklarını kirlettiği aracını yıkatmaya götürdüğünü ve çekiliş kuponu aldığını söyledi.
Aldığı kupon karşılığında otomobil kazandığının kendisine telefonla bildirildiğini anlatan Kurtça, şöyle konuştu:
"Köpeğim Bony'yi 6 yıl önce sansar saldırısına uğramış halde sokakta görüp sahiplendim. Birkaç ay önce, patileriyle aracımızın koltukları kirletti. Ben de aracımı yıkatmaya götürdüğümde çekiliş bileti aldım. Araba ödülü bize çıktığı için çok sevindik. Köpeğimiz bizim hayatımızda birçok şans getirdi. Bu şanslardan biri de bu araba oldu. Köpeğimin batırdığı koltukları yıkatmak için geldik, araba sahibi olduk."
Mine Kurtça'nın eşi Halim Kurtça da köpeklerinin sayesinde sıfır kilometre otomobil kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
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