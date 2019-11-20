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Tunceli'de yakalanan kadın terörist tutuklandı

"Omedya" kod adlı kadın teröristin, uzun yıllar Irak'ın kuzeyinde terör örgütü kamplarında kaldıktan sonra Tunceli'ye gönderildiği belirlendi
 20 Kasım 2019 19:34
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Tunceli'de yakalanan kadın terörist tutuklandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan kadın terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, "Omedya" kod adlı terörist Evrim Tokmak, silah ve mühimmatıyla sağ olarak yakalandı.

Uzun yıllar Irak'ın kuzeyinde terör örgütü kamplarında kaldıktan sonra Tunceli'ye gönderildiği belirlenen Tokmak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tokmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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