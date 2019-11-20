Şehit astsubayın baba ocağına ateş düştü
Bartın'da eğitim dalışı için girdikleri mağarada şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş'ın Hatay'ın Erzin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
|20 Kasım 2019 19:38
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Bartın'da eğitim dalışı için girdikleri mağarada şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş'ın Hatay'ın Erzin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
Yapılan aramalar sonucu cansız bedenine ulaşılan 34 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası olan babası Astsubay Hakan Karataş'ın acı haberi Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Gökdere Mahallesindeki ailesine bildirildi. 2 kardeşi bulunan şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı. Sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Şehidin anne ve babasının ise olayı öğrenir öğrenmez Bartın'a gittikleri öğrenildi.
Eşinin öğretmen ve 4 yaşında Bulut adında 1 çocukları bulunan şehidin cenazesi yarın Erzin'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
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