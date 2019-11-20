Polislerin çalışma şartlarına dair önerge kabul edilmedi
Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un "Polis memurlarının çalışma şartları" hakkında verdiği Araştırma Önergesi, Ak Parti'nin ret, Mhp ve Hdp'nin çekimser oyları neticesinde kabul edilmedi.
|20 Kasım 2019 19:49
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