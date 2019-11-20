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Polislerin çalışma şartlarına dair önerge kabul edilmedi

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un "Polis memurlarının çalışma şartları" hakkında verdiği Araştırma Önergesi, Ak Parti'nin ret, Mhp ve Hdp'nin çekimser oyları neticesinde kabul edilmedi.
 20 Kasım 2019 19:49
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Polislerin çalışma şartlarına dair önerge kabul edilmedi

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un "Polis memurlarının çalışma şartları" hakkında verdiği Araştırma Önergesi, Ak Parti'nin ret, Mhp ve Hdp'nin çekimser oyları neticesinde kabul edilmedi.

Memurlar.Net
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