DİSK: Emeklilik yük değil, haktır
|20 Kasım 2019 19:53
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklilikte yaşa takılanların taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.
DİSK Kocaeli Bölge Temsilciliğinin, İzmit Sabri Yalım Parkı'nda düzenlediği etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çerkezoğlu, ülke ekonomisinde sorunlar olduğunu savundu.
İşsizlik konusuna değinen Çerkezoğlu, "İşsizliğin sebebi, iş gücüne katılımdaki artış değil, istihdamdaki azalmadır. Bu işsizlik sorununu çözmek, üretime dayalı bir ekonomik model, kalıcı ve güvenceli bir istihdamın artırılması için hükümeti adımlar atmaya davet ediyoruz." dedi.
Asgari ücretin artırılmasını isteyen Çerkezoğlu, özel sektörde devam eden bütün toplu iş görüşmelerinde insanca yaşayacak bir ücret mücadelesini hep birlikte omuz omuza yürüteceklerini dile getirdi.
Çerkezoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili değerlendirmesinde ise şunları kaydetti:
"Belli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra emekli olmak ve daha sonra da son nefesine kadar insanca yaşayacağımız bir ücret ve sosyal haklara sahip olmak, bu ülkede yaşayan herkes için bir yurttaşlık hakkıdır, devletin de görevidir, sorumluluğudur. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetine son verilmesi gerekir. Emeklilik yük değildir, haktır ve bu hakkın teslim edilmesi gerekir."
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