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MSB'den Dünya Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

"DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütlerinin savaşmaya zorladığı bölgemizdeki çocukların da teröristlerin elinden kurtarılması, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz"
 20 Kasım 2019 20:20
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MSB'den Dünya Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

Dünya Çocuk Hakları Günü, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla kutlandı.

Bakanlığın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Bütün çocukların yüzününün güldüğü bir dünya diliyoruz. DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütlerinin savaşmaya zorladığı bölgemizdeki çocukların da teröristlerin elinden kurtarılması, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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