Silivri'de akılalmaz intihar! Boynuna bağlayıp gaza bastı

Silivri'de bir sürücü boğazına halat geçirilmiş şekilde aracının içinde ölü bulundu. Halatın diğer ucunun bariyere bağlı olduğunu değerlendiren polis ekipleri sürücünün intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Olay, Silivri D-100 Karayolu Parkköy Mevkii'nde saat 06.00'da meydana geldi. Park halindeki 06 JUE 50 plakalı araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede boğazına halat bağlı kişinin öldüğünü tespit etti.

HALATI BAĞLADIKTAN SONRA GAZA BASMIŞ

Halatın diğer ucunun da bariyere bağlı olduğunu gören polis ekipleri, sürücünün aracını hızla hareket ettirerek intihar etmiş olabileceği yönünde incelemelerini sürdürüyor. Olay yeri ekiplerinin çalışmalarının ardından Hakan Doğan'a (28) ait cansız beden Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Emniyet şeridinde bulunan araç çekiciyle otoparka çekildi.

OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Polisin olayla ilgili derinlemesine incelemeleri devam ederken, Doğan'ın neden öldüğü otopsisinden sonra ortaya çıkacak.